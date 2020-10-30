Arap ülkeleri Fransa'daki terör saldırısını kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nice'deki terör saldırısı kınanarak Doha yönetiminin, sebebi ne olursa olsun terörün her türlüsüne ve ibadethanelerin hedef alınmasına karşı olunduğu ifade edildi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dayfullah el-Fayiz de açıklamasında, terör saldırısını kınadı ve güvenlik ve istikrarı hedef alan terörün hiçbir şeklinin insani ve dini değerlerle bağdaşmadığını kaydetti.
Nice'deki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Libya Dışişleri Bakanlığı, "masumların öldürülmesi ya da ibadethanelerde şiddete maruz kalmalarının hiçbir gerekçesinin olmayacağı" ifade edildi.
Fas Dışişleri Bakanlığı ise din etrafında oluşturulan gergin ve olumsuz atmosferin aşılması ve tarafların itidalli ve hikmetli olması çağrısında bulundu.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Nice'de meydana gelen terör saldırısını kınadı ve Kuveyt'in terör ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu vurguladı.
Yemen Dışişleri Bakanlığı ise bu tür terör saldırılarının hiçbir dinle bağlantısı olmadığını ve tüm semavi dinlerce suç sayıldığını ifade etti.
Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyi de açıklamasında, terörün kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun kınanacak bir durum olduğunu kaydetti.
Irak'ta Bakanlar Kurulu'na bağlı Sünni Vakıflar Ofisi de dünya üzerinde tırmanışa geçen şiddet ve nefret söylemine karşı uyarıda bulundu.
Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde dün sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!