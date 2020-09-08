Arap koalisyonu güçleri, Husilere ait bir İHA düşürdü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'nın imha edildiğini belirtti.

Maliki, Husilerin patlayıcı yüklü İHA'larla sivil yerleşim alanlarını kasten hedef alarak insan haklarını ihlal etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Ebha Havalimanı'na geniş çaplı saldırı düzenlediklerini belirtmişti.

Seri, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda hassas ve askeri alanların hedef alındığını kaydetmişti.

Koalisyon Sözcüsü Maliki, gece saatlerinde Husilerin, sivilleri hedef almak için gönderdiği balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.