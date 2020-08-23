Arap koalisyon güçleri, Husiler'in gönderdiği balistik füze ve İHA'yı imha etti

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Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamasında, Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen İHA'nın ve güneybatısındaki Cazan'a atılan balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Maliki konuyla ilgili ayrıntı vermezken, Husiler'den de açıklama yapılmadı.

Koalisyon sözcüsü Maliki, perşembe ve cuma günleri de Husiler'in Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA ile balistik füzeyi etkisiz hale getirdiklerini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.