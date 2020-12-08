Arap dünyasında Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 60 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 980 kişide virüs tespit edildiği ve tedavisi tamamlanan 4 bin 589 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 166'ya, vaka sayısının 244 bin 69'a yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 192 bin 33 olduğu ifade edildi.
- Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 35 kişinin Kovid-19'dan vefat ettiği, 327 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Açıklamada, bugüne dek toplam hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 596'ya yükseldiği, ülkedeki vaka sayısının ise 104 bin 329'a ulaştığı, enfekte olanlardan 77 bin 798 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
- Katar
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 178 kişinin enfekte olduğu, 218 kişinin de sağlığına kavuştuğu kaydedildi.
Açıklamada, vakaların 140 bin 86'ya, sağlığına kavuşanların sayısının 137 bin 494'e yükseldiği duyurulurken, 239 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.
- Yemen
Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesinden yapılan açıklamaya göre, bir kişi Kovid-19'a yakalanırken, hastalıktan ölen olmadı.
Açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 78'e yükseldiği, bunlar içinde bin 382 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.
Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere ilişkin ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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