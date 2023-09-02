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        Haberler Dünya Arap aşiretlerle PKK/YPG çatışmasına sahne olan Deyrizor'da İran destekli gruplara hava saldırısı

        Arap aşiretlerle PKK/YPG çatışmasına sahne olan Deyrizor'da İran destekli gruplara hava saldırısı

        ABD savaş uçakları, Arap aşiretlerle terör örgütü PKK/YPG çatışmasına sahne olan Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 01:39 Güncelleme: 02.09.2023 - 01:39
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        ABD'den Suriye'de hava saldırısı
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        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'un doğusundaki Elbukemal'dan Fırat nehrine uzanan Cisr Haşebi olarak bilinen köprü ve çevresinde İran destekli gruplar bir araya geldi.

        Muhaliflere ait gözlemevine göre, ABD’ye ait savaş uçakları iki askeri aracı hedef aldı.

        Araçlardaki unsurlardan ölü ve yaralıların olduğu ayrıca araçlardaki mühimmatların patladığı bilgisi alındı.

        Deyrizor'un doğusunda Elbukemal, Muhsan ve el-Meyadin ilçelerinde, İranlı ve İran destekli yabancı terörist grupların yer aldığı biliniyor.

        Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

        Suriye yönetiminin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

        Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

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