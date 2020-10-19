Arap aktivistler, Bahreyn'deki normalleşme karşıtı gösterilere destek verdi

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öz konusu paylaşımlarda İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye karşı düzenlenen gösterilere ait fotoğraf ve görüntülere yer verildi.
"Bahreynliler normalleşmeye karşı" etiketiyle Twitter üzerinden başlatılan kampanya ise büyük ilgi gördü.
Vail Zakkut isimli bir kullanıcı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bahreyn'deki bu kardeşlerimiz bizim yaşayan gücümüzdür. Halkımız bu kardeşlerimizin sergilediği duruşu unutmayacak." ifadesini kullandı.
Katarlı gazeteci Cabir el-Harami ise açıklamasında, Bahreyn yönetiminin, İsrail'le diplomatik ilişki kurmak için tören düzenlerken halkın sokağa çıkıp "alınan kararın kendilerini temsil etmediğini" haykırdığını belirtti.
Fatıma el-Vahş de "Bahreyn devrimi, kantonların tahtlarında oturan tüm kuklaları yerinden edecek." yorumunda bulundu. Vahş, Arapların, düşmanlarına, düşlerince bile göremeyecekleri bir hediye verdiğini kaydetti.
Katarlı aktivist Türki Şelhub ise hesabında, biri 1940'larda basılmış gazetelere diğeri ise dünkü gösterilere ait olmak üzere 2 fotoğraf paylaştı.
Şelhub, fotoğraflarla ilgili olarak "Bahreyn'de 1947'de Filistin'e destek için düzenlenen gösteriler ve 2020'de İsrail'le normalleşme karşıtı gösteriler. Normalleşme ihanettir." değerlendirmesinde bulundu.
Mısırlı akademisyen Nadir el-Fircani de Bahreyn'de normalleşme karşıtı gösteriler yapılırken hükümetin yüzeysel destek peşinde koştuğunu dile getirdi.
Bir diğer aktivist Muhammed Said Neşvan "Bir ülkenin değeri yöneticileriyle değil halkıyla ölçülür. Halklar verdikleri sözleri unutmadı. Bahreyn'de 1948'de Filistin'e destek için yapılan gösterilerin fotoğrafları ve 2020'de onların torunlarının gösterileri. Torunlar dedelerinin izinden gidiyor." ifadesini kullandı.
Dina Muntasır ise Twitter hesabından, "Akan kana ve kutsal mekanlara yönelik ihlallere hürmeten normalleşme gizliden gizliye yürütülüyordu. Bir gün normalleşmenin aleni olacağı hiç alkıma gelmezdi. İhanetin hiç bir gerekçesi olamaz." dedi.
Ülkenin en büyük muhalif hareketi Vifak Ulusal Derneği dün, Twitter hesabından, başkent Manama'da düzenlenen protestoya ilişkin fotoğraf ve görüntü paylaşmıştı.
İsrail ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler, dün imzalanan mutabakatla resmi olarak başlamıştı.
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