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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aranan güvenlik korucusunun cansız bedeni bulundu

        Aranan güvenlik korucusunun cansız bedeni bulundu

        Mardin'de hakkında kayıp ihbarı bulunan 35 yaşındaki Engin Aslan, vurulmuş halde bulundu, bir kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 20:23 Güncelleme: 18.05.2024 - 20:23
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        Aranan güvenlik korucusundan acı haber
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde 16 Mayıs’tan bu yana kayıp olarak aranan Güvenlik Korucusu Engin Aslan (35), silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Çağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 Mayıs’ta evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan Güvenlik Korucusu Engin Aslan’ın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        Fotoğraf: DHA

        ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

        İhbarla, bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bir çiftlikte yaptığı aramada, Aslan’ın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, Aslan’ın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Aslan’ın cansız bedeni, Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna, buradan da Mardin Adlı Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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