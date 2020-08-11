Aranan FETÖ hükümlüsü eski polis Antalya'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan meslekten ihraç edilen polis memuru M.A.K'nin Kepez ilçesinde olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.