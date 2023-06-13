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Haberler Gündem 3. Sayfa Aranan baronun Türkiye bağlantısı ortaya çıktı! - Gündem Haberleri

5 ilde kara para operasyonu! Aranan baronun Türkiye bağlantısı ortaya çıktı!

Uyuşturucu satışından elde edilen kara paranın aklanmasıyla ilgili İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hollanda ve Belçika tarafından Avrupa’nın en çok aranan isimlerinden biri olan uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'in Türkiye’deki bağlantısı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 23 kişi gözaltına alındı

Giriş: 13.06.2023 - 19:59 | Güncelleme: ABONE OL
Aranan baronun Türkiye bağlantısı ortaya çıktı! - Gündem Haberleri

İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan uyuşturucu paralarının aklanmasıyla ilgili 1 milyar lira menkul ve gayri menkule el konulan operasyonun detayları ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2 yıl önce uyuşturucu paralarının aklanmasıyla ilgili bazı bilgiler elde etti. Yapılan incelemelerde uluslararası bir şebekenin izine rastlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Daire Başkanlığı, MASAK bünyesinde çalışma genişletildi.

200 BİN EURO ÖDÜLLÜ BARONUN İZİNE ULAŞILDI

Yapılan araştırmalarda Joseph Johannes Leijdekkers ismine ulaşıldı. İddiaya göre Lijdekkers, dünyada uyuşturucu trafiğini yöneten önemli uyuşturucu baronlarından biriydi. Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin Euro ödülle aranıyordu. Avrupa'nın en çok arananlar listesindeki ismin kara para akladığı da iddia ediliyor.

Joseph Johannes Leijdekkers
Joseph Johannes Leijdekkers

TÜRKİYE BAŞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda, şüphelinin Türkiye ile irtibatını Naci Y. üzerinden yaptığı belirlendi. Naci Y.'nin yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenildi. Yakalanan 23 şüpheli arasında Naci Y.'nin kardeşinin düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtildi.

LÜKS SAAT KRİPTO TELEFON

Polisin 5 ilde ele geçirdiği 100 milyon liralık lüks eşyalar arasında, bazı lüks saatler ve bir altın kaplama tabanca dikkat çekti. Ayrıca çok sayıda kripto telefon ele geçirildiği de öğrenildi. Kripto telefonların polis ekiplerince henüz açılamadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma genişletildi.

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