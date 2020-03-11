Aranan 10 kişi, düzenlenen operasyonda yakalandı - KIRIKKALE

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde 93 personelden oluşturulan 20 ekip, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arananlara yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda yakalanan M.K, L.E, M.Y, İ.Ö, Y.İ, A.E, İ.B, E.G, A.K. cezaevine gönderildi, K.M. işlemlerinin ardından salıverildi.

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