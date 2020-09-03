Aramızdaki Dünya filmi oyuncuları kimler? Aramızdaki Dünya filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Romantik, bilim kurgu dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Aramızdaki Dünya filmine dair detaylar...

ARAMIZDAKİ DÜNYA FİLMİ KONUSU

Mars'ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotlardan biri olan Sarah Elliot, Mars'a iniş yaptıktan hemen sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirirken hayatını kaybeder. Ekipteki diğer kişiler tarafından büyütülen Gardner Elliot, 16 yaşına geldiğinde yalnızca 14 bilim adamını tanıyan, dünyaya dair okudukları dışında hiçbir bilgisi olmayan fakat son derece zeki ve meraklı bir genç haline gelmiştir.

Dünyaya geri gönderilen Gardner, burada büyük bir kültür şoku yaşar. Yapılan tıbbi testlerde bünyesinin dünya atmosferine uygun olmadığı tespit edilir. Fakat Gardner, NASA’nın kendisine tahsis ettiği yerden kaçarak internette tanıştığı ve dünyada tanıdığı tek kişi olan genç kız Tulsa ile dünyayı ve kendi insani duygularını keşfedeceği bir yolculuğa çıkar.

ARAMIZDAKİ DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gary Oldman , Nathaniel Shepherd olarak

Asa Butterfield Gardner Elliot olarak

Carla Gugino Kendra Wyndham olarak

Britt Robertson Tulsa olarak

BD Wong , Genesis Direktörü Tom Chen olarak

Janet Montgomery Sarah Elliot olarak

Trey Tucker, Harrison Lane olarak

Scott Takeda Dr. Gary Loh olarak

Adande Thorne , Scott Hubbard olarak

Colin Egglesfield Sarah'nın kardeşi olarak

Gil Birmingham Shaman Neka olarak

Logan Paul Roger olarak

Danny Winn Dr. Cox olarak