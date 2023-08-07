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        Haberler Enerji Aramco'nun net kârı yılın ilk yarısında yüzde 29,5 azaldı  - Enerji Haberleri

        Aramco'nun net kârı yılın ilk yarısında yüzde 29,5 azaldı 

        Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun yılın ilk yarısında net kârı, düşük petrol fiyatları nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:03
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        Aramco'nun net kârı yüzde 29,5 azaldı 
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        Saudi Aramco tarafından açıklanan finansal bilançoya göre, Aramco'nun ocak-haziran döneminde net kârı 61,9 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 87,9 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

        Beklentilerin altında gerçekleşen sonuçların, küresel ekonomik belirsizlerin etkisiyle düşük seyreden ham petrol fiyatları ve azalan rafineri kâr marjından kaynaklandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, petrol fiyatlarındaki zayıf seyirle orantılı olarak düşen şirket kârına rağmen şirketin orta ve uzun dönem büyüme stratejisinin plan dahilinde ilerlediğini belirtti.

        Küresel ekonomi ve havacılık sektöründe beklenen toparlanmayla birlikte talebin de artış sürecine gireceğine işaret eden Nasser, enerji güvenliğini sağlamak için enerji projelerine yapılan yatırımların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

        Geçen yılın ilk çeyreğinde net kârını bir önceki yıla göre yüzde 82 artıran Aramco, yüksek petrol fiyatlarından yararlanarak, dünyanın en değerli şirketi sıralamasında ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ı 2020'den sonra ilk kez geride bırakmış ve liderliğe çıkmıştı.

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