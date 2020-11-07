Arama kurtarma gönüllüsü kardeşlerin "vardiyası" enkaz altındakilere umut oldu - İZMİR

İHH Arama Kurtarma gönüllüsü Gıyaseddin (36) ve Medeni Demir (40) kardeşler, depremin vurduğu Bayraklı ilçesindeki yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı enkazında afetin ilk saatlerinden itibaren kesintisiz görev yaptı.
İnşaat işinde çalışan Demir kardeşler, 4 yıl önce aldıkları arama kurtarma eğitiminin ardından mesleki tecrübeleriyle enkaz altında canlara umut oldu.
- İlk yardım eğitimi almak için başladığı gönüllülüğü enkazlarda sürmüş
İzmir'de yaşayan Gıyaseddin Demir, AA muhabirine, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını anlattı.Demir, oğlunun engelinden ötürü ilk yardım eğitimi almak için İHH'ye başvurduğunu belirterek, "4 yaşındaki oğlum, nefes darlığı çekiyordu, sürekli boğulma tehlikesi geçiriyordu. İlk yardım müdahalesi hakkında bilgim yoktu. 2016'daki İHH'nın arama kurtarma ve ilk yardım eğitimlerine katıldım. Çocuğumun durumundan dolayı başvurdum." diye konuştu.
- "Vardiyayı abimle değiştiriyorduk"
Depremin ardından hızlı şekilde koordine olduklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:
"Rıza Bey Apartmanı enkazında abimle vardiyalı çalıştık. Dinlendiğimde o enkazda oluyordu. İnşaat sektöründe olduğumuz için burada makineli ekipman kullanımıyla çalışmalara hız kazandırmaya çalıştık. Vardiyayı abimle değiştiriyorduk. Bir insanı kurtaran bütün insalığı kurtarmış gibidir. Buna vesile oluyoruz, bu yolda oldukça ne mutlu bize. Burada kendi ailemden birilerini kurtaracakmışım gibi bir duyguyla çalışıyorduk. Enkazda çıkarılan kişinin; birilerinin eşi, çocuğu, babası ve annesi olduğunu düşünüyorsun. Ayda'nın çıkarıldığı noktada arkadaşlarımızla birlikteydik. Sesini duyan ekipten bir arkadaştı. O an, sevinçten tekbir getirdik. Normalde iyi bir tepki aldık ama bazı görüşteki çevreler buna kötü tepki verdi. Bu da hoş olmadı. Onu orada yaşatan Allah'tı."
Medeni Demir ise kardeşiyle sürekli bir arada olduğunu belirterek, "İşimiz de birlikte, arama kurtarma faaliyetlerine de birlikte katılıyoruz. Çocukluğumuzdan beri kardeşimle hamdolsun hep bir aradayız. Burada da gece gündüz çalışmalara katıldık. Ben enkazdan indiğimde kardeşim görev yerine çıkıyordu." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!