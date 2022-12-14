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Aralık EVDE BAKIM MAAŞI yatan iller listesi | Evde bakım maaşı ne kadar oldu, hangi illerde yattı, ne zaman ödenecek? Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 14 Aralık

Aralık ayının ortalarına gelinmesiyel evde bakım maaşı yatan iller listesine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ve Temmuz zammı ile artan evde bakım ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih merak konusu oldu. İşte 14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...

Giriş: 14.12.2022 - 07:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hasta, yaşlı veya engelli bireylerin bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım desteğinin yatırıldığı iller listesi araştırılıyor. Evde bakım maaşının ne kadar olduğuna ilişkin sorgulamalar da yapılan son zam ile hız kazandı. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman ödenecek? İşte 14 Aralık evde bakım parası yatan iller listesi...

  • EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

    Evde bakım maaşı için yatan illerden bazıları şu şekilde; 

    1- Çanakkale

    2- Afyonkarahisar

    3- Antalya

    4- Ordu

    5- Tokat

    6- Karaman 

    7- Osmaniye

    8- Kilis

    9- Ankara 

    10- Sivas 

    11- Mersin

    12- İstanbul 

    13- Siirt

    14- Niğde

    15- Zonguldak 

    16- Yalova

    17- Denizli

    18- Sinop 

    19- Şanlıurfa

    20- Kahramanmaraş 

  • 21- Bilecik 

    22- Samsun

    23- Konya

    24- Rize 

    25- Manisa

    26- Sakarya

    27- Uşak 

    28- Erzurum

    29- Edirne

    30- Giresun 

    31- Kırklareli

    32- Van

    33- Balıkesir 

    34- Malatya

    35- Tekirdağ

    36- Adıyaman 

    37- Diyarbakır

    38- Kırşehir 

  • SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

  • EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2022

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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