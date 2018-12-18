İş Sanat, Parlayan Yıldızlar serisi ile yetenekli genç müzisyenlere ışık tutmaya devam ediyor. Sezonun ikinci konserinde kemancı Demirhan Gökbudak ve Laçin Akyol Milli Reasürans Konser Salonunda sahne alacak.

20 yaşındaki Demirhan Gökbudak, Salzburg Mozarteum Üniversitesi Keman Solistik bölümünde Lukas Hagen’in sınıfında eğitimine devam ediyor. Bir yandan hem Türkiye’de hem de çeşitli ülkelerde konser ve yarışmalara ile katılıyor.

Laçin Akyol ise, 2016 yılında Brüksel’de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması’nda ikinci oldu.

12 yaşındaki genç müzisyen aynı zamanda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sınavında kırktan fazla rakibini geride bırakarak solist olmayı başardı.

Parlayan Yıldızlar’ın resitali, 24 Aralık Pazartesi akşamı 20.30’da Milli Reasürans Konser Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek.