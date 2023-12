ARALIK AYI MEYVELERİ

Greyfurt: C vitamini bakımından son derece yüksek olan greyfurt, kalp sağlığını korur ve kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

Armut: Antioksidan bakımından zengin olan armut kanser riskine karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Portakal: Lif bakımından zengin olan portakal kilo vermeye yardımcı olur.

Mandalina: Mandalina, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemi, vücudu enfeksiyonlardan korumak için çalışır. C vitamini, bağışıklık sisteminin beyaz kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur.

Nar: Nar, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerden korur. Serbest radikaller, hücrelere zarar verebilecek ve kansere neden olabilecek kararsız moleküllerdir. Narda bulunan antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyerek kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Limon: Limon, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemi, vücudu enfeksiyonlardan korumak için çalışır. C vitamini, bağışıklık sisteminin beyaz kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur.

Elma: Elma, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerden korur. Serbest radikaller, hücrelere zarar verebilecek ve kansere neden olabilecek kararsız moleküllerdir. Elmada bulunan antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyerek kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Muz: Muz, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önler. Lif, bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olur ve dışkının yumuşamasına yardımcı olur. Bu da kabızlığı önler.

Kivi: Kivi, lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler bakımından zengindir. Bu karotenoidler, göz sağlığını desteklemeye yardımcı olan antioksidanlardır. Kivi, günlük lutein ve zeaksantin ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılar.

Ayva: Ayva, lif bakımından zengindir. Lif, kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Lif, bağırsaklarda kolesterolü bağlamaya ve dışkı ile atılmasına yardımcı olur. Bu da kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Balkabağı: Balkabağı, beta-karoten, C vitamini ve E vitamini gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerden korur. Serbest radikaller, hücrelere zarar verebilecek ve kansere neden olabilecek kararsız moleküllerdir. Balkabağında bulunan antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyerek kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.