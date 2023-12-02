Aralık ayında ne yenir? Aralık ayında yiyebileceğiniz sebze, meyve ve balık ürünleri
Aralık ayı, kış aylarının en soğuk ayıdır. Bu nedenle, bu aylarda bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan besinleri tüketmek önemlidir. Aralık ayında mevsimine göre yiyebileceğiniz sebze, meyve ve balık ürünleri listesini sizler için derledik
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ARALIK AYINDA NE YENİR?
Mevsimine göre taze ürünler tüketmek bağışıklık sisteminizi güçlendirirken aynı zamanda işlenmiş hazır gıdalardan da uzak durmanızı sağlar. İşte Aralık ayında tüketebileceğiniz besinler...
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ARALIK AYI SEBZELER
Pancar: Besin değeri yüksek bir sebze olan pancarın içerisinde A,B,C,E ve K vitaminleri yer alır. Aynı zamanda potasum, magnezyum, demir ve folat gibi mineraller açısından da yüksektir.
Havuç: A,B,C ve K vitamin açısından yüksek olan havuç, potasyum, magnezyum, demir, beta karoten ve folat mineralleri bakımından zengindir.
Karnabahar: Antioksidanlar bakımından zengin olan karnabahar kanser riskine karşı koruyucu özellikler içerir.
Yer elması: Tatlı patates olarak da bilinen yer alması kış aylarında yetişir. Lif bakımından zengin olduğu için sindirimi düzenler.
Şalgam: Şalgamın içerisinde bulunan antioksidanlar kanser riskine karşı koruyucu etki gösterir. Aynı zamanda içerisinde bulunan yüksek C vitamini bağışıklık sistemini destekler.
Lahana: Sindirim sistemini düzenleyen lahana, kalp sağlığına karşı da koruyucu olan potasyum içerir.
Brokoli: Kanser riskini azaltıcı etkiye sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemini düzenler.
Kereviz: Kolesterolü düşürür ve kalp ile damar sağlığına destek verir.
Pırasa: Sindirim sistemini düzenleyen pırasa aynı zamanda diş ve kemik sağlığını da destekler.
Kırmızı turp: Lif bakımından zengin olan kırmızı turp, sindirim sistemini düzenlerken kolesterolün düşmesine de yardımcı olur.
Pazı: Sindirim sistemini düzenleyen pazı, C vitamini açısından da zengindir.
Ispanak: A, C, K ve B vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir ve folik asit gibi mineraller bakımından zengindir.
Brüksel lahanası: Brüksel lahanası, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
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ARALIK AYI MEYVELERİ
Greyfurt: C vitamini bakımından son derece yüksek olan greyfurt, kalp sağlığını korur ve kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.
Armut: Antioksidan bakımından zengin olan armut kanser riskine karşı koruyucu etkiye sahiptir.
Portakal: Lif bakımından zengin olan portakal kilo vermeye yardımcı olur.
Mandalina: Mandalina, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemi, vücudu enfeksiyonlardan korumak için çalışır. C vitamini, bağışıklık sisteminin beyaz kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur.
Nar: Nar, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerden korur. Serbest radikaller, hücrelere zarar verebilecek ve kansere neden olabilecek kararsız moleküllerdir. Narda bulunan antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyerek kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
Limon: Limon, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemi, vücudu enfeksiyonlardan korumak için çalışır. C vitamini, bağışıklık sisteminin beyaz kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur.
Elma: Elma, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerden korur. Serbest radikaller, hücrelere zarar verebilecek ve kansere neden olabilecek kararsız moleküllerdir. Elmada bulunan antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyerek kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
Muz: Muz, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önler. Lif, bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olur ve dışkının yumuşamasına yardımcı olur. Bu da kabızlığı önler.
Kivi: Kivi, lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler bakımından zengindir. Bu karotenoidler, göz sağlığını desteklemeye yardımcı olan antioksidanlardır. Kivi, günlük lutein ve zeaksantin ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılar.
Ayva: Ayva, lif bakımından zengindir. Lif, kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Lif, bağırsaklarda kolesterolü bağlamaya ve dışkı ile atılmasına yardımcı olur. Bu da kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.
Balkabağı: Balkabağı, beta-karoten, C vitamini ve E vitamini gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerden korur. Serbest radikaller, hücrelere zarar verebilecek ve kansere neden olabilecek kararsız moleküllerdir. Balkabağında bulunan antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyerek kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
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ARALIK AYI BALIKLARI
Uskumru: Uskumru, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kan damarlarını koruyarak kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur.
Tekir: Tekir balığı, B12 vitamini bakımından zengindir. B12 vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan önemli bir vitamindir.
Palamut: Palamut, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kan damarlarını koruyarak kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur.