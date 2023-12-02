ARALIK AYI SEBZELER

Pancar: Besin değeri yüksek bir sebze olan pancarın içerisinde A,B,C,E ve K vitaminleri yer alır. Aynı zamanda potasum, magnezyum, demir ve folat gibi mineraller açısından da yüksektir.

Havuç: A,B,C ve K vitamin açısından yüksek olan havuç, potasyum, magnezyum, demir, beta karoten ve folat mineralleri bakımından zengindir.

Karnabahar: Antioksidanlar bakımından zengin olan karnabahar kanser riskine karşı koruyucu özellikler içerir.

Yer elması: Tatlı patates olarak da bilinen yer alması kış aylarında yetişir. Lif bakımından zengin olduğu için sindirimi düzenler.

Şalgam: Şalgamın içerisinde bulunan antioksidanlar kanser riskine karşı koruyucu etki gösterir. Aynı zamanda içerisinde bulunan yüksek C vitamini bağışıklık sistemini destekler.

Lahana: Sindirim sistemini düzenleyen lahana, kalp sağlığına karşı da koruyucu olan potasyum içerir.

Brokoli: Kanser riskini azaltıcı etkiye sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirim sistemini düzenler.

Kereviz: Kolesterolü düşürür ve kalp ile damar sağlığına destek verir.

Pırasa: Sindirim sistemini düzenleyen pırasa aynı zamanda diş ve kemik sağlığını da destekler.

Kırmızı turp: Lif bakımından zengin olan kırmızı turp, sindirim sistemini düzenlerken kolesterolün düşmesine de yardımcı olur.

Pazı: Sindirim sistemini düzenleyen pazı, C vitamini açısından da zengindir.

Ispanak: A, C, K ve B vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir ve folik asit gibi mineraller bakımından zengindir.

Brüksel lahanası: Brüksel lahanası, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.