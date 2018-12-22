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Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da güneşli havayı fırsat bilenler, aralık ayında denize girdi.
Hava sıcaklığının 17 derece kaydedildiği Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı plajına giden vatandaşlar, kumsalda oturarak güneşlendi.
Bazı tatilciler denize girdi, bazıları çocuklarıyla kano yaptı. Çocukların kumsalda oynaması renkli görüntüler oluşturdu.
Bazı üniversite öğrencileri de plajda sınava hazırlandı.
"HARİKA BİR HAVA VAR"
Vatandaşlardan Asena Baştuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava hüküm sürerken Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşandığını söyledi.
Betül Önder de güzel havanın huzur verdiğini, arkadaşlarıyla güneşlendiklerini ifade etti.
Tatil için ailesiyle İran'dan gelen Davut Hüseyini de "Harika bir hava var. Antalya muhteşem bir şehir. Güneş harika." dedi.
Semra Kolçak da Konyaaltı sahilinin önemli bir yaşam alanı olduğunu belirterek, "Muhteşem bir gün. Kışın ortasında denize girdik, yüzdük. Güzel bir ortam." diye konuştu.
KIŞ AYINDA YAMAÇ PARAŞÜTÜ
Bir hafta süren yağışlı havanın ardından Muğla merkez ve ilçelerinde vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Vatandaşlar, Bodrum'daki Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Marmaris'te de vatandaşlar, Yat Limanı, Kordon Caddesi, Halk plajı ile Uzunyalı sahilinde yürüyüş yaptı. Bazıları da yüzüp, kumsalda güneşlendi.
Deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Fethiye'de plajlarda yoğunluk yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız plajından denize girdi.
Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin bin 200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.
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