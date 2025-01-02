Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Ocak ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. 2024 yılının son enflasyon rakamı, 2025 Ocak zammı hesaplaması için oldukça önemli. Bu sebeple milyonlarca memur ve emeklinin gözü TÜİK’e çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK Aralık enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…