Milyonların gözü aralık ayı enflasyon rakamlarında. Aralık ayının sona ermesinin ardından Ocak ayının ilk haftası açıklanacak enflasyon oranları, TÜİK tarafından duyurulacak. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Peki, "Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile enflasyon oranları saat kaçta belli olacak?" İşte detaylar...