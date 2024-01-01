Aralık ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı! Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca emekli ve memurun gözü aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla, emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş olacak. Aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. İşte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini her ayın ilk haftası açıklanmaya devam ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, emekli ve memur maaş zammı için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da netlik kazanmış olacak. Peki, "2023 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte 2023 aralık ayı enflasyon rakamlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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TÜRİK ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklayacak.
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ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.
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Yıllık Enflasyon Beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken,
bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.
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12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 olasılıkla yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,15 olasılıkla yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 12,85 olasılıkla ise yüzde 44,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,06’sının beklentilerinin yüzde 36,00-39,99 aralığında, yüzde 51,47’sinin beklentilerinin yüzde 40,00-43,99 aralığında, yüzde 17,65’inin beklentilerinin yüzde 44,00-47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,90 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 40,24 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 17,73 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
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Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 28,13‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 40,63'ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 23,44‘ünün beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.