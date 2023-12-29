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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aralık ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı! 2023 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

        Milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan etkileyen enflasyon verileri gündemdeki yerini koruyor. Aralık ayının sonuna gelinmesiyle birlikte vatandaşlar arama motorlarında: "Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:02
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        • 1

          Enflasyon rakamları için vatandaşların gözleri TÜİK'e çevrildi. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan enflasyon verileri son olarak Kasım ayı için açıklanmıştı. Aralık enflasyon oranı için ise bekleyiş sürüyor. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte ayrıntılar...

        • 2

          TÜİK ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamları, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

        • 3

          ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

          AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

          Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

          Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

        • 4

          YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken,

          bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.

        • 5

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 olasılıkla yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,15 olasılıkla yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 12,85 olasılıkla ise yüzde 44,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,06’sının beklentilerinin yüzde 36,00-39,99 aralığında, yüzde 51,47’sinin beklentilerinin yüzde 40,00-43,99 aralığında, yüzde 17,65’inin beklentilerinin yüzde 44,00-47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 6

          24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,90 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 40,24 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 17,73 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 28,13‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 40,63'ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 23,44‘ünün beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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