Aralık 2020 kısa çalışma ödeneği yattı mı? Aralık ayı işsizlik maaşı ne zaman yatırılacak? İşte Aralık 2020 iş

Korona virüsle mücadele kapsamında devreye sokulan kısa çalışma ödeneği Aralık ayı ödemesinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. 1 Aralık 2020'de tekrar alınmaya başlayan Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları 31 Ocak 2021'de sona erecek. Aralık ayı işsizlik maaşı ne zaman yatırılacak? İşte Aralık 2020 işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin yatacağı tarih

ARALIK AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığını hatırlattı.

Aralık ayına ilişkin ödemelerin 5 Ocak 2021 tarihinde yapılacağını söyleyen Bakan Selçuk, Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabilecek. 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular için kısa çalışma ödeneği başlama tarihi 1 Ocak 2021 tarihi veya sonrası olarak bildirilebilecek.

31 ARALIK ÖNCESİ BAŞVURMAYAN İŞYERLERİ DE BAŞVURABİLECEK Mİ?

Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının uzatılması sonucunda 31 Aralık'tan önce ödeneğe başvurmayan işyerlerinin de başvuru yapabilme imkanının olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURAN İŞYERLERİ İLAVE İŞÇİLER İÇİN YENİDEN BAŞVURABİLECEK Mİ?

31 Aralık tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerleri ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabilecek. Zehra Zümrüt Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de söyledi.