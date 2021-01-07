Buna göre, geçen ay en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,57 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 1,20, Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,66, avro yüzde 2,98, dolar yüzde 5,66 ve külçe altın yüzde 6,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,12, DİBS yüzde 0,58, avro yüzde 1,92, dolar yüzde 4,62 ve külçe altın yüzde 5,02 oranlarında yatırımcısını kayba uğrattı.
BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,97 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,99 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.
6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,33, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,87 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti. DİBS'in ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,32, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,44 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.
YILLIK EN ÇOK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,81, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,94 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.
Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yüzde 15,30, dolar yüzde 5,30 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,30 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 10,99 ve DİBS yüzde 12,91 kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 25,92, dolar yüzde 14,99 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,54 yatırımcısına kazanç sağladı, buna karşın mevduat faizi (brüt) yüzde 2,79 ve DİBS yüzde 4,90 ile kayba uğrattı.
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