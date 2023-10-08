Aralarında 46 yaş olan çift gelen tüm eleştirilere rağmen mutlu olmayı seçiyor

Çiftin arasında 46 yaş var ve çevresi bu yaş farkına karşı biraz şüpheci yaklaşıyor. Eduardo'nun yakın çevresinde Elina'nın onunla 1,2 milyar dolarlık mirası için evlendiğini düşünenler var.

Ancak çift, söylentilere pek kulak asmadı ve tanışmalarından 9 ay sonra bir otelde hayatlarını birleştirdi.