Arakanlı Müslümanlar bayramı Kovid-19 ve Amphan Kasırgası gölgesinde karşılıyor

AA

Birkaç gündür ülkeyi etkisi altına alan ve Bangladeş’te 26 kişinin ölümüne yol açan kasırga, Cox's Bazar'daki Arakanlı Müslümanların kamplarında su baskınlarına ve hasara yol açtı.

Sivil toplum örgütlerinin çalışanları, aktivistler ve yetkililer, Amphan Kasırgası'nın yol açtığı hasar ve kampta yaşanan Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeleri AA muhabirine anlattı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Bangladeş'teki kamu bilgilendirme yetkilisi Louise Donovan, kamplarda Amphan Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağmurların ardından ilk belirlemelere göre 400'ün üzerinde kişiden oluşan 90 aileye ait barınakların yıkıldığını ve yüzlercesinin hasar gördüğünü bildirdi.

Donovan, kasırgadan etkilenen ailelerin şu anda akrabalarıyla veya güvenli ortamlarda kaldığını ifade ederek, onarım çalışmalarının devam ettiğini ve gerekli yardımların sağlandığını söyledi.

Kamp alanında küçük çaplı sel ve toprak kaymalarının olduğunu dile getiren Donovan, herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmadığını kaydetti.

- 14 kişide Kovid-19 tespit edildi

Dakka merkezli "Ain O Salish Kendra" (ASK) isimli sivil toplum örgütünün yetkililerinden aktivist Nur Khan, AA muhabirine, şimdiye değin kamplarda yaşayan 14 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve bu kişilerin aile ve arkadaşlarıyla kamp alanı dışında tecrite alındığını söyledi.

Khan, kamplardaki Arakanlı Müslümanların yiyeceğin yanı sıra çeşitli desteklere gereksinimleri olduğunu belirterek, Kovid-19 test ekipmanlarına da acil ihtiyaçları bulunduğunu vurguladı.

- "Sosyal mesafeyi korumak imkansız"

Arakanlı Müslüman hakları aktivisti Razia Sultana da Cox’s Bazar’daki kampın dünyanın en büyük sığınmacı kampına dönüştüğünü ve burada yaşayanların yüzde 80’inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

Sultana, kampın durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğini ve yeni zorluklarla karşı karşıya kalındığını belirterek, Kovid-19’un kampta yayılmasının korkuya yol açtığının altını çizdi.

Yoğun nüfuslu kampta sosyal mesafeyi korumanın imkansızlığına işaret eden Sultana, ortak tuvaletlerin, su alanlarının ve yiyecek dağıtım noktalarının bu durumu daha da zorlaştırdığını kaydetti.

Sultana, kamptaki Arakanlı Müslümanların tecrit ve kamptan ayrılma korkusu nedeniyle hastalıklarına ilişkin bilgi paylaşmadığını aktararak, hastaların sağlık merkezlerine gitme oranlarında düşme eğilimi olduğunu ifade etti.

Kamplarda yaşayan sığınmacıların salgınla ilgili yeteri kadar bilgilerinin olmadığını söyleyen Sultana, bununla ilgili farkındalık çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Öte yandan, Bengal Körfezi'ni teknelerle aşarak farklı ülkelere ulaşmaya çalışan sığınmacılara da değinen Sultana, çok sayıda kişinin bu yolculuklar sırasında öldüğünü veya insan kaçakçılarının ellerine düştüğünü kaydetti.

Bangladeş'te bayram, "hilalin görünmesine" bağlı olarak 24 veya 25 Mayıs'ta idrak edilecek.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.