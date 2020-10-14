Arakan'da iktidar partisine mensup 3 siyasetçi kaçırıldı

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NLD Sözcüsü Monywa Aung Shin, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Arakan Eyalet Meclisi üyesi Min Aung, Myanmar parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin üyesi Ni Ni May Myint ve parlamentonun üst kanadı Birlik Meclisi üyeliğine aday Chit Chit Chaw'un, Taungup şehrine düzenledikleri seçim gezisi sırasında bir silahlı kişi tarafından kaçırıldığını belirtti.

NLD üyelerini kaçıranların kim olduğu henüz bilinmiyor.

Aralan eyaletinde 2018'den bu yana, kendilerine "Arakan Ordusu" adını veren Budist militanlar ile Myanmar ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor. Örgüt, daha önce eyalette kamu görevlilerini ve bazı sivilleri kaçırarak alıkoyduğu eylemler düzenlemişti.