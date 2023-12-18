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        Haberler Televizyon 'Arak'tan nefesleri kesen yeni bir tanıtım

        'Arak'tan nefesleri kesen yeni bir tanıtım

        SHOW TV'nin perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak olan 'Arak'tan nefesleri kesen yeni bir tanıtım yayınlandı. Kara (İlker Kaleli) ve Zeynep'in (Öykü Karayel) macera dolu tanışma anlarının yer aldığı merak uyandıran tanıtım ikiliye olan heyecanı da artırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 22:46 Güncelleme: 18.12.2023 - 22:58
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        Nefesleri kesen yeni bir tanıtım
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        SHOW TV’nin perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak olan, yapımını Most Production’ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi 'Arak'tan nefesleri kesen yeni bir tanıtım yayınlandı.

        Kara (İlker Kaleli) ve Zeynep’in (Öykü Karayel) macera dolu tanışma anlarının yer aldığı merak uyandıran tanıtım ikiliye olan heyecanı da artırdı. Uyumlarıyla göz dolduran ikili, alışılmışın dışındaki hikâyesiyle de herkesi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

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        Kara’nın “İşi bilen hırsız insana soyulduğunu hissettirmez, tam tersine sana yardım ediyor, derdine ortak oluyor zannedersin…” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda temposu yüksek anların yaşanacağına dair ilk sinyaller veriliyor.

        Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan 'Arak’ın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

        'Arak', perşembe saat 20.00’de SHOW TV'de başlıyor.

        İşte 'Arak’ın 4'üncü tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Arak
        #show tv
        #İlker Kaleli
        #Öykü Karayel

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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        Oğlak
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