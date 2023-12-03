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        Haberler Televizyon Arak'ın yayın tarihi belli oldu!

        'Arak'ın yayın tarihi belli oldu!

        SHOW TV'nin izleyicilerle buluşmak için gün sayan, yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği yeni dizisi 'Arak'ın yayın tarihi yeni tanıtımıyla duyuruldu. İlgi çekici hikâyesi, renkli dünyası ve başarılı oyunculuklarıyla en uzun gece 21 Aralık'ta Arak izleyicilerle buluşacak. Dizi afişi, setten kareleri, paylaşılan haberleri ve ses getiren tanıtımıyla sosyal medyada çok konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 00:18 Güncelleme: 03.12.2023 - 00:45
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        'Arak'ın yayın tarihi belli oldu!
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        Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay’ın birlikte kaleme aldığı Arak, ailesinin yaşamını altüst edenlerden hesap sormak için harekete geçen Kara’nın (İlker Kaleli) sürpriz bir şekilde yolunun kesiştiği Zeynep ile (Öykü Karayel) birlikte verdikleri mücadeleyi etkili bir anlatımla ekrana taşıyacak.

        İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden başarılı ve sevilen isimleri kadrosunda bir araya getiren 'Arak', 21 Aralık Perşembe saat 20.00’de SHOW TV’de.

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