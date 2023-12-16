Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon SHOW TV dizisi 'Arak'ın Rüzgar'ını canlandıran Demircan Kaçel projenin en ilgi çekici yönlerini paylaştı - Magazin haberleri

        'Arak'ın Rüzgar'ı Demircan Kaçel projenin en ilgi çekici yönlerini paylaştı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Arak'ın Rüzgar'ı Demircan Kaçel, "Arak, hırsızlığı sadece eşyaların çalınması üstünden değil, sadece bir anın kaç insanın hayatını çalabileceğini de bize gösteren bir hikayeye sahip" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Projenin en ilgi çekici yönlerini paylaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Show TV’nin izleyici ile en uzun gece 21 Aralık’ta buluşacak, yapımını Most Production’ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi “Arak”ın başarılı ve genç oyuncularından Demircan Kaçel projenin kendisi için en cazip yönlerini anlattı.

        Kaçel, oynadığı Rüzgar karakterini şöyle anlatıyor; “Rüzgar depresif bir adam. Küçükken yaşadığı o karanlık gecenin ardından, renkleri sadece kendi yarattığı dünyasında yani çizgi roman çizmekte buluyor. Fakat o dünyasının da pek aydınlık olduğunu söyleyemem. Ölümle olan ilişkisi, kaygıları, hayata karşı olan kopukluğu ve kaybolmuş hali onu yalnız bir adam yapıyor.”

        REKLAM

        Projenin öne çıkan noktalarını ise şöyle sıralıyor; “Arak, hırsızlığı sadece eşyaların çalınması üstünden değil, sadece bir anın kaç insanın hayatını çalabileceğini de bize gösteren bir hikayeye sahip. Ayrıca Arak’ın belli bir noktada karanlık bir dünyaya sahip olması ve Rüzgar’ın çizgi roman çizerliği yapması beni cezbetti. Benim de bir diğer mesleğim çizgi roman çizerliği. Ne kadar karanlıksa bir o kadar da renkli bir yapısı var.”

        Setteki uyuma ve enerjinin yüksek olmasına dikkat çeken oyuncu hazırlık süreci ve izleyicileri Arak’ta nelerin beklediğini ise şu şekilde özetledi; “Ufak bir imaj değişikliğiyle başladım. Elimden geldiğince her oynadığım karakterin minimal de olsa farklı bir görünüme sahip olmasına dikkat ediyorum. Güzel bir ritimle başladık. İlk set günümde de sanki bir süredir çalışıyormuşuz gibi hissediyordum. Arak’ta izleyiciyi gerçekten sürükleyici bir iş bekliyor. Karakterleriyle ve dünyasıyla yüksek bir ritme sahip. Hayatın içinde olduğu gibi madalyonun iki yüzünü de bizlere sunacak diyebilirim.”

        'Arak' farklı hikayesi, sürükleyici anlatımı ve başarılı kadrosu ile Perşembe saat 20.00’de Show TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Arak
        #Demircan Kaçel

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        O anlar kamerada! Taksi durağına yaylım ateşi!
        O anlar kamerada! Taksi durağına yaylım ateşi!
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı, kalp sağlığına dikkat!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı, kalp sağlığına dikkat!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa