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        Haberler Magazin Arak dizisinin Kara'sı İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İlker Kaleli oynadığı diziler

        Arak dizisinin Kara'sı İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İlker Kaleli oynadığı diziler

        Yapımını Most Production'ın üstlendiği yeni SHOW TV dizisi "Arak" bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziyi heyecanla bekleyen izleyiciler şimdiden: "Arak dizisinin Kara'sı İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İlker Kaleli oynadığı diziler" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte cevaplar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:28
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        • 1

          Başrollerinde İlker Kaleli ile Öykü Karayel'i buluşturan Arak dizisi bu akşam ilk bölümüyle SHOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Peki, "Arak dizisinin Kara'sı İlker Kaleli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İlker Kaleli oynadığı diziler" İşte gündemde olan soruların yanıtları...

        • 2

          İLKER KALELİ KİMDİR?

          11 Mayıs 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İlker Kaleli, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi alan Kaleli, bu süreçte Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır. 2015 yılında canlandırdığı Poyraz Karayel karakteriyle hafızalara kazınan Kaleli, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

        • 3

          İLKER KALELİ SEVGİLİ KİM?

          Bir dönem Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşı Burçin Terzioğlu ile aşk yaşana başarılı oyuncu İlker Kaleli, 2021 yılından beri şarkıcı Sıla Gençoğlu ile birliktedir.

        • 4

          İLKER KALELİ OYNADIĞI DİZİLER

          DİZİ

          Yıl Yapım Rol Notlar
          2012 Son Alper Yardımcı karakter
          2012-2013 Kayıp Şehir İrfan Başrol oyuncusu
          2013-2014 Kayıp Faik Şaşmaz Başrol oyuncusu
          2015-2017 Poyraz Karayel Ahmet Poyraz Karayel Başrol oyuncusu
          2020 Öğretmen Akif Erdem Başrol oyuncusu
          2021 The Serpent Vitali Hakim Yardımcı karakter

          Sinema

          Yıl Yapım Rol Notlar
          2014 Silsile Cenk Başrol Oyuncusu

          İnternet

          Yıl Yapım Rol Notlar
          2018 Dip Sahir Kağan Başrol oyuncusu
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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