'Arak' dizisi ayrıntıları belli oldu: 'Arak' dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?
Yapımını Most Production'ın üstlendiği yeni SHOW TV dizisi 'Arak'ın tanıtım fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in yer aldığı dizinin konusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki Arak dizisinin oyuncu kadrosu kimler ve konusu nedir?
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İzleyici ile buluşmak için gün sayan yeni dizi 'Arak'ın ayrıntıları belli oldu. Tanıtım fragmanı yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda deneyimli birçok isim bulunuyor.
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ARAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerinde İlker Kaleli ile Öykü Karayel'i buluşturan Arak dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimlerin yer alıyor.
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ARAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Babasının intikamını almak isteyen Kara (İlker Kaleli) ile çok farklı bir hayattan gelen Zeynep’in (Öykü Karayel) kesişen yolları ve sonrasında birlikte verdikleri mücadeleyi çarpıcı bir anlatımla izleyiciye aktaracak olan 'Arak', çok yakında SHOW TV'de başlayacak.
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ARAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor. İlk bölüm çekimlerinin Balat ve Galata'da çekildiği görülüyor.
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ARAK DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Arak'ın ilk bölümünde; Haksızlığa uğrayanın yanında, haklarını onlardan alanların karşısında duran Kara, ailesi gibi gördüğü ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, Kara’nın yolu, ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar’ın kızı, gazeteci Zeynep Çınar’la kesişir.
Kara ve Zeynep, birbirlerini henüz tanımasalar bile tanıyor gibi hissedeceklerdir çünkü bambaşka hayatlar yaşayan bu iki kişinin yolları aslında geçmişte kesişmiştir. Zeynep, annesinin ölüm yıldönümünde babası Rauf ve kardeşi Rüzgar arasındaki tartışmaların ortasında kalır. Kara ise beklenmedik bir kayıpla yüzleşirken, ablası Yosun ve kardeşi Sedat ile seneler sonra bir araya gelir. Zeynep, o günü her sene yaptığı gibi eski evlerinde geçirirken, Kara, babaannesi Sema Sultan’ın söylediklerini, babasının haksız yere hapislere düşmesinin arkasındaki gerçeğe ulaşmaya çalışıyordur. İkisi de her şeyin başladığı ve bittiği yerde, yüreklerini yakan yarayla baş başadır… Bu yara onları bir araya mı getirecek, yoksa birbirlerinden uzaklaştıracak mıdır?
İlk bölümüyle 21 Aralık Perşembe 20.00'de SHOW TV'de.