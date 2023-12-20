Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Arak' dizisi ayrıntıları belli oldu: 'Arak' dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

        'Arak' dizisi ayrıntıları belli oldu: 'Arak' dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

        Yapımını Most Production'ın üstlendiği yeni SHOW TV dizisi 'Arak'ın tanıtım fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in yer aldığı dizinin konusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki Arak dizisinin oyuncu kadrosu kimler ve konusu nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İzleyici ile buluşmak için gün sayan yeni dizi 'Arak'ın ayrıntıları belli oldu. Tanıtım fragmanı yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda deneyimli birçok isim bulunuyor.

        • 2

          ARAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

          Başrollerinde İlker Kaleli ile Öykü Karayel'i buluşturan Arak dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimlerin yer alıyor.

        • 3

          ARAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

          Babasının intikamını almak isteyen Kara (İlker Kaleli) ile çok farklı bir hayattan gelen Zeynep’in (Öykü Karayel) kesişen yolları ve sonrasında birlikte verdikleri mücadeleyi çarpıcı bir anlatımla izleyiciye aktaracak olan 'Arak', çok yakında SHOW TV'de başlayacak.

        • 4

          ARAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

          Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor. İlk bölüm çekimlerinin Balat ve Galata'da çekildiği görülüyor.

        • 5

          ARAK DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Arak'ın ilk bölümünde; Haksızlığa uğrayanın yanında, haklarını onlardan alanların karşısında duran Kara, ailesi gibi gördüğü ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, Kara’nın yolu, ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar’ın kızı, gazeteci Zeynep Çınar’la kesişir.

          Kara ve Zeynep, birbirlerini henüz tanımasalar bile tanıyor gibi hissedeceklerdir çünkü bambaşka hayatlar yaşayan bu iki kişinin yolları aslında geçmişte kesişmiştir. Zeynep, annesinin ölüm yıldönümünde babası Rauf ve kardeşi Rüzgar arasındaki tartışmaların ortasında kalır. Kara ise beklenmedik bir kayıpla yüzleşirken, ablası Yosun ve kardeşi Sedat ile seneler sonra bir araya gelir. Zeynep, o günü her sene yaptığı gibi eski evlerinde geçirirken, Kara, babaannesi Sema Sultan’ın söylediklerini, babasının haksız yere hapislere düşmesinin arkasındaki gerçeğe ulaşmaya çalışıyordur. İkisi de her şeyin başladığı ve bittiği yerde, yüreklerini yakan yarayla baş başadır… Bu yara onları bir araya mı getirecek, yoksa birbirlerinden uzaklaştıracak mıdır?

          İlk bölümüyle 21 Aralık Perşembe 20.00'de SHOW TV'de.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        İşte Konyalı John Wick!
        İşte Konyalı John Wick!
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde
        Habertürk Anasayfa