Araçtan rastgele ateş açtı, yakalandı

DHA

Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle araç içerisinden rastgele ateş açan maganda polis tarafından gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde Kanuni Mahallesi'nde bir otomobilden havaya 2 el ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonunda ateş açılan otomobil polis tarafından durdurulurken, alkollü ve ehliyetsiz olan sürücüsü Kurtuluş Ç. (21) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde suç kaydı olduğu tespit edilen Kuruluş Ç.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak ile araçtaki eksiklerinden dolayı toplam 6 bin 617 lira trafik cezası kesilip, otomobili de otoparka çekildi.