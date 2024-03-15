Çorum’da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

İHA'nın haberine göre Emre Kolçak (33) boşanma aşamasındaki Merve Kolçak’ı (32) konuşmak için ailesinin evinden aldı.

Araçla ilerlerken Koçak çiftinin arasında çıkan tartışma üzerine Merve Kolçak hareket halindeki araçtan atladı. Kullandığı aracı durduran Emre Kolçak ise üzerinde bulunan tabanca ile ateş ederek eşini yaraladı.

Daha sonra araçla olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklaşan Emre Kolçak aynı tabancayla yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Emre Kolçak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

GENÇ KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Merve Kolçak ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.