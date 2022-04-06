Araçtaki uyuşturucuyu Lucky buldu

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Konya'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir araçta eroin ele geçirildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin yol uygulamasında seyir halindeki iki araç şüphe üzerine durduruldu.

Hassas burunlu narkotik köpeği Lucky eşliğinde her iki araçta da arama yapıldı. Aramada bir aracın çeşitli yerlerine gizlenen 15 parça halinde 7 kilo 587 gram eroin ele geçirilerek el konuldu. Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.