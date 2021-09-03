Araçta silahlı vurulmuş halde bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobil içinde silahlı vurulmuş halde bulundu.

Ahmet Avcı'nın (45) kullandığı 10 CEE 51 plakalı otomobil, Gündoğan Koruluğu karayolunda yol kenarında park halinde bulundu. Araçtaki kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu Sarıköy jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde, araç sahibi Ahmet Avcı'nın silahla vurulduğu belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.