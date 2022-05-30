Anadolu Isuzu, Çayırova’daki tesislerinde üretimini yaptığı araçlarda, doğaya zarar vermeyen biyokompozit malzemelerin kullanımına ilişkin denemelerini tamamladığını duyurdu.
Bu alanda, bir start-up girişimi olan Komporize ile iş birliğine giden Anadolu Isuzu, çay liflerinden elde edilen geri dönüştürülebilir biyokompozit malzemeyi araçlarında kullanmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yapılan açıklamaya göre, Karadeniz bölgesinde her yıl çay hasat sezonu boyunca çay işleme tesislerinde üretim süreçlerinde ortaya çıkan onbinlerce ton çay lifi, ekonomiye herhangi bir katkısı olmadan atık olarak bertaraf ediliyor.
Anadolu Isuzu, atık çay liflerinden elde edilen bu malzeme ile geliştirilen parçayı, otobüs sektörünün yarışma organizasyonu olan Sustainable Bus Award (Sürdürülebilir Otobüs Ödülü) 2022’de ‘Yılın Otobüsü’ unvanını alan Kendo otobüslerin hava kanalında denemeye başladığını duyurdu.
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili açıklamasında, "Hem üretimini yaptığımız araçların, hem de tüm üretim ve faaliyet süreçlerimizin çevreye etkilerini en aza indirmek üzere yenilikçi çözümlere odaklanıyoruz. Genç ve yetenekli bir girişimci ekibin kurduğu Komporize ile başlattığımız işbirliği ile geliştirdiğimiz biyokompozit malzemelerin çevreci ve sağlam bir alternatif olabileceğini gördük. Önümüzdeki dönemde bu çevreci biyokompozit malzemelerin kullanılabileceği alanların çeşitliliğini artırmayı ve bu alanda sektörümüze öncülük ederken çevreye katkı sağlamayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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