Tarihsel bir bakış: 1900’lerin New York’u

1900’lerin New York’unda lastikler beyazdı. İlk üretimlerinde kauçuk lastikler beyaz renkteydi, ancak dayanıklılığı artırmak için is ile kaplanarak siyaha boyandı. Zamanla is, karbon siyahıyla değiştirildi ve siyah lastik ikonik hale geldi.