07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
50’yi aşkın ülkede 90 milyondan fazla bağlantı ile dünyanın en büyük Nesnelerin İnterneti (IoT) hizmet sağlayıcısı konumunda olan Vodafone, araç ve sürücülerin gerçek zamanlı verilerle takip ve analiz edildiği “Güvenli Araç Çözümleri” ürününü geliştirdi.
Güvenli Araç Çözümleri, IoT teknolojisi ile filolardaki araçların hızını ve aldıkları yolu dijital olarak ölçüyor. Sürüş performansı canlı olarak takip edilen sürücüler, alarmlarla kurallara uyma konusunda uyarılıyor. Güvenli Araç Çözümleri, özellikle uzun yol şoförlerinin trafikte güvenliğini sağlarken, lojistik firmalarını da uluslararası düzenlemelerle getirilen yeni cezalardan koruyor.
Ürün, Nesnelerin İnterneti teknolojisi ile, taşıtların hızını ve aldığı yolu ölçmeye yarayan takograftaki verilerin insan müdahalesine gerek kalmadan araçtan dijital olarak indirilmesini sağlıyor. Vodafone Güvenli Araç Çözümleri ile araçlardan gerçek zamanlı indirilen bu veriler analiz edilerek katma değerli bilgilere dönüştürülüyor.
SKORLAMA VE ANALİZ İLE GERÇEK ZAMANLI TAKİP
Sürücülere gerçek zamanlı rota oluşturma ve iş yönlendirme gibi uzaktan destek hizmetlerinin sunulması ile km takibi optimize edilerek, yüzde 15’e varan yakıt tasarrufu sağlanabiliyor.
Sahadaki araçlarını ve ekibini kontrol ederek, verimliliğini artırmak isteyen KOBİ’ler için geliştirilen üründeki araç takip sistemi; araçların adres, lokasyon, hız, katedilen mesafe, sürüş zamanı ve rota benzeri bilgilerinin anlık olarak kontrol edilmesini mümkün kılıyor.
Aracın iş ihtiyacı dışında kullanımını engelleyip, rölanti süresini kontrol altına alan Güvenli Araç Çözümleri ile araç içine kurulan sensörler vasıtasıyla sürücünün davranışı analiz edilerek, sürüş skorlaması yapılıyor ve sürüş performansı ölçümleniyor. Anlık ve geçmişe yönelik analizlerin yapılabildiği IoT temelli çözümde bulunan gerçek zamanlı veri aktarımı özelliği ile firma yetkilileri web arayüzünden araçlarına dair tüm bilgilere erişip, bildirim alabiliyor.
‘IOT BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR’
IoT alanında 50’den fazla ülkede 90 milyondan fazla bağlantısı olan Vodafone, araştırma şirketi Gartner tarafından, 6 yıldır üst üste nesnelerin interneti teknolojilerinin lideri olarak seçilirken, uluslararası liderler liginde de 'uygulama becerisi' ve 'vizyon bütünlüğü' ile Magic Quadrant Lideri olmuştu.
5G’ye geçişle birlikte neredeyse tüm cihazların çevrimiçi hale geleceğini ve IoT’nin daha da ön plana çıkacağını dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:
“2025 yılı itibariyle yaratacağı 6.2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle IoT, işletmeler için büyük fırsatlar sunuyor. Biz de müşterilerimizin bu teknolojiler sayesinde maliyetlerini düşürüp verimliliklerini artırmalarını, giderek zorlaşan rekabette ön sıralarda yer almalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz."
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