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İkinci el otomobil platformu arabam.com, farklı hizmetleri ve hizmet sağlayıcıları tek çatı altında toplama hedefiyle arabam/garaj’ı hayata geçirdiğini duyurdu.

Verilen bilgiye göre, yeni hizmet sayesinde, değişen piyasa koşullarında araçların değeri anlık olarak takip edilip, istenirse fiyat alarmı kurulabilecek. Böylece kullanıcılar, araçlarının değeri düştüğünde veya yükseldiğinde anında haberdar olabilecek.

Öte yandan, uygulamayı kullananların güncel piyasa fiyat takibinin yanı sıra oto kuaförden yol yardım hizmetine kadar tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabilme imkanına sahip olacakları, periyodik bakım gibi uzun sürebilen işlemlerde de aracın anlık durum takibinin yapabileceği öğrenildi.