12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turkcell, otomobillere entegre olan acil çağrı sistemi ‘eCall’ın (acil çağrı) iletişim altyapısını sağlamaya başlayacağını duyurdu.
Bir süre önce Türkiye'de de zorunlu hale gelen araç içi otomatik acil durum çağrısı sistemleri, yeni nesil araçlarda, kaza anında hayatları kurtarabilmek ve kazazedelere en hızlı şekilde ulaşabilmek amacı taşıyor. Sistemin, otomatik olarak Turkcell üzerinden acil çağrı merkezlerini arayabileceği ve aynı kanaldan geri aranabileceği bildirildi.
Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Yeni nesil araçların geliştirilmesi ve insan hayatını kurtaran teknolojilerin vatandaşlarla buluşturulması büyük önem arz ediyor" dedi.
Öte yandan, sistemin Türkiye'ye ithal edilen araçlara yurtdışında monte edileceği kaydedildi.'
OTOMATİK OLARAK ACİL ÇAĞRI YAPACAK
Yapılan açıklamaya göre, eCall sistemleri ile kaza anında araçların içinde yer alan bilgisayar sistemlerinin kaza anına dair detaylı verileri toplanacak. Sistem, aracın konumu ve kaza sonrasındaki durumu, kazazedelerin olası durumu ve aracın içinde olduğu riskler hakkındaki ilk tespitlerin de yapılmasında kullanılacak.
Toplanan veriler aracın içinde yer alan telematik kontrol birimi (TCU) üzerinden, GSM şebekesi vasıtasıyla 112 Acil Çağrı servisine iletilecek. Eşzamanlı olarak araç 112 çağrı merkezine bir sesli çağrı da başlatabilecek.
Bu çağrı, aracın içindekilerin herhangi bir müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak başlatılacak. Kazazedeler eğer bilinçleri açıksa bu çağrı üzerinden durumlarına dair bilgileri 112 Acil Çağrı personeline iletebilecek.
Ayrıca, aracın içindeki telematik iletişim modülü insan müdahalesine gerek kalmadan da 112 personeline kaza hakkında otomatik bilgi ulaştırabilecek. Bu teknolojiyle sağlık personeli araca geri arama da yapabilecek. Eğer araçta konuşabilir durumda olan yaralılar varsa sağlık ekipleri gelene kadar, kazazedelere gerekli yönlendirmeler yapılabilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!