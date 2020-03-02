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Araçlardan hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı - KOCAELİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Şüphelilerin adliyeye sevki- Şüphelilerin Bursa'da karıştıkları gasp olayının güvenlik kamera kaydı- Aldıkları akaryakıtın parasını ödemeden akaryakıt istasyonundan ayrılmaları

Kocaeli'de araçlardan hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 11 otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerindeki 11 otomobilden yapılan hırsızlıkları, R.P, M.K, A.P. ve H.H.P'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.Şahısların yakalanması için düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.Bursa'da da bir gasp olayına da karıştıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.