Araçla önünü kesen adamı öldürmüştü, sebebi ortaya çıktı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, aracıyla otomobilinin önünü kesen Mustafa Teksöğüt'ü (51) tabancayla öldüren Esra A. (37) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Yedi Eylül İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. Bir çocuk annesi Esra A.'nın otomobilinin önü, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Mustafa Teksöğüt'ün kullandığı hafif ticari araçla kesildi.

İkili arasında tartışma, gerginliğin yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Esra A., yanındaki tabancayla Mustafa Teksöğüt'e peş peşe 3 el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla Teksögüt, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Teksögüt, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Teksöğüt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından Esra A.'yı gözaltına aldı.

"AYRILIP, EVLENECEĞİNİ SÖYLEDİ" Esra A. polisteki ifadesinde eşinden 5 yıl önce boşandığını belirtip, şunları söyledi: "10 yaşında kızım var. Mustafa Teksöğüt ile 2 yıl önce tanıştım. Tanıştığımızda evli olduğunu bilmiyordum. Daha sonra Mustafa bana eşiyle geçinemediğini ve ayrıldıktan sonra benimle evleneceğini söyledi. Sürekli birlikte oluyorduk. Daha sonra davranışları değişti ve eşinden ayrılmadı.