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        Araçla önünü kesen adamı öldürmüştü! Zanlı kadın sebebini itiraf etti

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hafif ticari aracıyla otomobilinin önünü kesen Mustafa Teksöğüt'ü tabancayla öldüren Esra A. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Esra A.'nın polisteki ifadesinde Teksöğüt'ün kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını belirtip, "Resmi nikahlı eşinden 4, başka bir kadından da 3 çocuğu olduğunu öğrenince ayrılmak istediğimi söyledim. Beni 3-4 kez darbetti, beni, kızımı ve annemi öldürmekle tehdit ediyordu. Birçok kez beni çalıştığım yerden otomobiliyle alıp, evine götürüyor cinsel saldırıda bulunuyordu" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 19:06
        Araçla önünü kesen adamı öldürmüştü, sebebi ortaya çıktı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, aracıyla otomobilinin önünü kesen Mustafa Teksöğüt'ü (51) tabancayla öldüren Esra A. (37) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Yedi Eylül İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. Bir çocuk annesi Esra A.'nın otomobilinin önü, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Mustafa Teksöğüt'ün kullandığı hafif ticari araçla kesildi.

        İkili arasında tartışma, gerginliğin yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Esra A., yanındaki tabancayla Mustafa Teksöğüt'e peş peşe 3 el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla Teksögüt, kanlar içinde yere yığıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Teksögüt, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Teksöğüt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından Esra A.'yı gözaltına aldı.

        "AYRILIP, EVLENECEĞİNİ SÖYLEDİ"

        Esra A. polisteki ifadesinde eşinden 5 yıl önce boşandığını belirtip, şunları söyledi:

        "10 yaşında kızım var. Mustafa Teksöğüt ile 2 yıl önce tanıştım. Tanıştığımızda evli olduğunu bilmiyordum. Daha sonra Mustafa bana eşiyle geçinemediğini ve ayrıldıktan sonra benimle evleneceğini söyledi. Sürekli birlikte oluyorduk. Daha sonra davranışları değişti ve eşinden ayrılmadı.

        NİKAHLI EŞİ VE BAŞKA BİR KADIN OLDUĞUNU ÖĞRENDİM

        Ben de bunun üzerine yaptığım araştırmada resmi nikahlı eşinden 4 ve başka bir kadından da 3 çocuğu olduğunu öğrendim. Bunun üzerine kendisinden ayrılmak istediğimi söyledim. Ayrılmak istediğimi söyledikten sonra 3-4 kez beni darbetti. Öldürmekle tehdit ettiği için şikâyette bulanamamıştım.

        EVİNE GÖTÜRÜP, CİNSEL SALDIRIDA BULUNUYORDU

        Ancak dayanamayıp, emniyete giderek şikâyetçi oldum. İki buçuk ay önceki şikayetim üzerine Mustafa'ya uzaklaştırma kararı verildi. Ancak tehditleri durmuyordu. Yüzüme kezzap atmakla tehdit ediyordu. Birçok kez beni çalıştığım yerden otomobiliyle alıp, evine götürüyor cinsel saldırıda bulunuyordu. Yine böyle eve götürdüğü bir gün Mustafa'nın tabancasını almıştım. Olayda kullandığım tabanca da ona aittir. Kızımı, annemi ve tüm ailemi öldürmekle tehdit ediyordu" dedi.

        Olay gönü niyetinin öldürmek değil korkutmak olduğunu da söyleyen Esra A., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Tartıştığı adamı tabancayla öldürdü
        Tartıştığı adamı tabancayla öldürdü
        #Aydın Haberleri
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