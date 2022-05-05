Aracıyla şarampole düşen Alman öldü

Antalya'da aracıyla şarampole düşen Alman uyruklu sürücü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, Alanya ilçesi Uzunöz Mahallesi'nde meydana geldi. Alman uyruklu Lothar Adolf E. (62), idaresindeki 07 MB 0886 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.