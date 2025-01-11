Aracıyla otel havuzuna düştü!
Muğla Bodrum'da akılalmaz bir kaza meydana geldi. İlçede bir sürücü, seyir halindeyken aracıyla bir otelin havuzuna düştü. Saniye saniye kaydedilen olayda, sürücünün pencereden çıkıp yüzerek kurtulduğu anlar görüntüye yansıdı
İzmir’de yaşayan Devrim Demir (54), iş görüşmesi için geldiği Bodrum’da aracıyla otel havuzuna düştü.
İHA'nın haberine göre olay, 27 Aralık’ta Bardakçı Koyu yakınlarında yaşandı. Aracıyla seyir halindeyken yolun bir otelin havuzuna çıkması sonucu Demir, otomobiliyle havuza düştü.
PENCEREDEN ÇIKTI, YÜZEREK KURTULDU
Kendi imkanlarıyla aracın penceresinden çıkarak yüzerek kurtulan Demir’in aracı kullanılamaz hale geldi. Kaza sırasında yol veya otel bahçesinde herhangi bir uyarı levhası veya güvenlik işareti bulunmadığı öne sürüldü.
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracın havuza düştüğü ve Demir’in pencereden çıkıp yüzerek kurtulduğu anlar yer aldı.