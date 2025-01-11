İzmir’de yaşayan Devrim Demir (54), iş görüşmesi için geldiği Bodrum’da aracıyla otel havuzuna düştü.

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İHA'nın haberine göre olay, 27 Aralık’ta Bardakçı Koyu yakınlarında yaşandı. Aracıyla seyir halindeyken yolun bir otelin havuzuna çıkması sonucu Demir, otomobiliyle havuza düştü.

PENCEREDEN ÇIKTI, YÜZEREK KURTULDU

Kendi imkanlarıyla aracın penceresinden çıkarak yüzerek kurtulan Demir’in aracı kullanılamaz hale geldi. Kaza sırasında yol veya otel bahçesinde herhangi bir uyarı levhası veya güvenlik işareti bulunmadığı öne sürüldü.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracın havuza düştüğü ve Demir’in pencereden çıkıp yüzerek kurtulduğu anlar yer aldı.