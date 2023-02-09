Aracının üzerine yorganları yükledi: Türkiye'ye yardım etmek istedi

Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından yardım elini uzatan ilk ülke olan Azerbaycan'da halk da seferber oldu. Dün, Bakü sokaklarında çekilen, aracının üzerine yüklediği yorganları Türkiye’ye gönderilmek üzere yardım merkezine götüren Azerbaycanlı Server Beşirli, İHA muhabirine konuştu.

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Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın'da dünyaya gelen ve Bakü'nün bir köyünde küçük bir gecekonduda yaşayan Server Beşirli, Türk kardeşlerinin deprem felaketinden dolayı yardıma ihtiyacı olduğunu görünce yardım ettiklerini belirterek, "İmkânımız yettiğince elbise, yorgan, döşek götürdük. Artık yeteri kadar elbise bağışı yapıldığı için inşallah yarın da gıda yardımı götüreceğiz" diye konuştu.

Aslen Karabağ’ın Laçın ilinden olan Server Beşirli, Laçın ilinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığı için sevindiklerini ancak Azerbaycan askerlerinin şehit olduğundan dolayı da üzüldüğünü belirtti.