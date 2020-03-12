AA

Aracını uçuruma sürerek eşinin ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis



Bursa'nın Mudanya ilçesinde 10 yıl önce intihar girişiminde bulunduğu, bu nedenle aracını uçuruma sürerek eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık, yeniden yargılamada da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Batuhan A, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, olay günü eşiyle gittikleri alışveriş merkezinden Trilye Mahallesi'ne giderken virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve uçuruma yuvarlandıklarını söyledi.

İntihar girişiminde bulunduğu iddiasını reddeden Batuhan A, "Eşimle mutlu bir evliliğimiz vardı. Bana güzel bir evlat verdi. Suçsuzum, eşimi çok özlüyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın müebbet hapse mahkum edilerek tutukluluğun devamına karar verdi.

- Olay

Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde 2009 yılı Kasım ayında Batuhan A. yönetimindeki otomobil uçuruma yuvarlanmış, sürücü ağır yaralanmış, eşi Esra A. ise hayatını kaybetmişti.

İntihar girişimi şüphesiyle yargılanan Batuhan A, 2011 yılında beraat etmiş ancak bu karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmuş, yüksek mahkeme davanın "kasten öldürme" kapsamında değerlendirilmesini istemişti.

Yeniden yargılanan Batuhan A, 2014 yılında müebbet hapse mahkum edilerek tutuklanmıştı. İtirazların ardından Yargıtay, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması ve eksik evrakın tamamlanmasına hükmederek kararı bozmuştu.