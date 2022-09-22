Aracını meydanda benzin döküp yaktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde esnaflık yapan M.Ö., otomobilini Atatürk Meydanı'na getirip, uzun süre korna çaldı. M.Ö. daha sonra aracından inip, üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Otomobil, alevler içinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede önlem alırken, itfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürdü. Alev alev yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Gözaltına alınan M.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.