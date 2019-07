"Olay, 2 Temmuz akşamı Lacie'nin veranda kapısındaki menteşeye başını çarpmasıyla yaşandı. Lacie halıya takılıp menteşelere çarptı, ilk başta iyi olduğunu düşündüm ama onu aldığımda her yerde kan vardı. Büyükannemden Lacie'yi almasını istedim ve kanı durdurmak için kafasına bir sürü havlu koyduk ama her yerdeydi, yüzünün her tarafında ve ağzında... Ambulansı aramaya zaman yoktu, bu yüzden onu arabaya koydum ve 15 dakika içinde hastaneye götürdüm, çok korkunçtu." diyen Sarah, hastaneye gittiğinde trafik kurallarına ilişkin uyarıları görmezden geldi.

Sarah arabasına geri döndüğünde ağır bir park cezası beklerken, onun yerine Kuzey Batı Özel Ambulans İrtibat Servisi (NWPALS) personeli tarafından elle yazılmış bir not keşfetti.

Trafik görevlisi, 'tatlı konuştuğunu' ve kendisine ceza yazmayacaklarını söyledi. Arabasının olduğu yerde kalmasına izin verdiklerini ve bir sorun teşkil etmediğini bildirdiler.

Minnettar anne bu durum üzerine, "Park cezası ödetmek zorunda olmamaları, işleri daha kolay hale getirdi. Hastaneden çıkarken park cezası almayı bekliyordum ama on anki şartlara uygun davranmaya çalıştığımı ve farkında bile olmadığımı anlamaları, beni daha mutlu ve daha minnettar hissettirdi" ifadelerini kullandı.