Aracından inerken silahlı saldırıda öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan Tahir Taş (21) yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Tahir Taş'a aracından inerken henüz kimliği öğrenilemeyen kişi av tüfeği ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Tahir Taş, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tahir Taş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.