Aracında cansız bedeni bulundu

İzmir'de, aracında hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Selçuk ilçesinde, aracın şoför koltuğunda hareketsiz bir kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Efes Alt Kapıda esnaflık yaptığı öğrenilen halıcı Selçuk Athan'ın (62) hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir süredir aracında yatıp kalktığı öğrenilen Athan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.